Air Jordan Skyline GORE-TEX 2.5L
男子防风防水长裤硬壳冲锋裤
¥1,099¥1,89942% 折让
Air Jordan Skyline GORE-TEX 2.5L 男子防风防水长裤硬壳冲锋裤采用防风防水设计，令你无惧恶劣天气。优质面料结合醒目设计，舒适又有型，尽显简约风范。裤筒外侧配有拉链，巧搭隐藏式侧边拼接，可供随心变换造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HF9288-010
Air Jordan Skyline GORE-TEX 2.5L
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Air Jordan Skyline GORE-TEX 2.5L 男子防风防水长裤硬壳冲锋裤采用防风防水设计，令你无惧恶劣天气。优质面料结合醒目设计，舒适又有型，尽显简约风范。裤筒外侧配有拉链，巧搭隐藏式侧边拼接，可供随心变换造型。
抵御恶劣天气
Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。防水 GORE-TEX 面料帮助保持干爽，缔造心无旁骛的冒险体验。
拉链设计，专属风范
裤筒外侧配有拉链，拉开拉链即可露出与外部风格相匹配的匠心侧拼接。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 后身拉链口袋，便于安全储物
- 臀部和裤腿采用宽松设计，营造宽松休闲的穿着感受
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 反光细节
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： HF9288-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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