 

Air Jordan Terra

针织帽

¥139¥24944% 折让
土褐/帆白
帆白/帆白
灰黑/灰黑

Air Jordan Terra 针织帽采用针织纱线结合翻边设计，柔软舒适，时尚有型，彰显 Jordan 荣耀。


  • 显示颜色： 土褐/帆白
  • 款式： HJ2409-227

Air Jordan Terra

¥139¥24944% 折让

Air Jordan Terra 针织帽采用针织纱线结合翻边设计，柔软舒适，时尚有型，彰显 Jordan 荣耀。

其他细节

  • Terra 针织帽均采用匠心设计，塑就时尚外观
  • 翻边设计，可供随心调整佩戴方式
  • 柔软针织纱线，弹性适中，舒适实用

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 土褐/帆白
  • 款式： HJ2409-227

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