 

Air Max 1

大童透气运动鞋

¥589¥69915% 折让

Air Max 1 大童运动鞋采用流畅线条设计和经典运动风外观，搭载可视 Air Max 缓震配置，堪称理想的百搭之选。丰富的混合材料提升设计深度，打造出一款适合日常穿着的轻盈耐穿鞋款。


  • 显示颜色： 灰黑/白色/黑/苍野灰
  • 款式： DZ3307-008

Air Max 1

¥589¥69915% 折让

Air Max 1 大童运动鞋采用流畅线条设计和经典运动风外观，搭载可视 Air Max 缓震配置，堪称理想的百搭之选。丰富的混合材料提升设计深度，打造出一款适合日常穿着的轻盈耐穿鞋款。

Air Max 鞋款构成

织物与皮革组合设计，稳固耐穿，舒适透气，适合日常穿着。

经典 Air Max

Air Max 缓震配置，缔造轻盈缓震的迈步体验。

自信飞扬，助力畅玩

外底橡胶细节抓地力出众，助孩子轻松奔跑、攀爬和玩耍。泡绵中底，塑就缓震迈步体验。

其他细节

  • 外底橡胶细节塑就出众抓地力和耐穿性
  • 泡绵中底，营造非凡缓震效果
  • 外底弯曲凹槽赋予双足自然流畅的运动体验

产品细节

  • 经典鞋带
  • 显示颜色： 灰黑/白色/黑/苍野灰
  • 款式： DZ3307-008

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