Air Max 1
大童透气运动鞋
¥519¥69925% 折让
Air Max 1 大童运动鞋采用流畅线条设计和经典运动风外观，搭载可视 Air Max 缓震配置，堪称理想的百搭之选。丰富的混合材料提升设计深度，打造出一款适合日常穿着的轻盈耐穿鞋款。
- 显示颜色： 帆白/紫蓝/心灵蓝
- 款式： DZ3307-116
Air Max 1
¥519¥69925% 折让
Air Max 1 大童运动鞋采用流畅线条设计和经典运动风外观，搭载可视 Air Max 缓震配置，堪称理想的百搭之选。丰富的混合材料提升设计深度，打造出一款适合日常穿着的轻盈耐穿鞋款。
Air Max 鞋款构成
织物与皮革组合设计，稳固耐穿，舒适透气，适合日常穿着。
经典 Air Max
Air Max 缓震配置，缔造轻盈缓震的迈步体验。
自信飞扬，助力畅玩
外底橡胶细节抓地力出众，助孩子轻松奔跑、攀爬和玩耍。泡绵中底，塑就缓震迈步体验。
其他细节
- 外底橡胶细节塑就出众抓地力和耐穿性
- 泡绵中底，营造非凡缓震效果
- 外底弯曲凹槽赋予双足自然流畅的运动体验
产品细节
- 经典鞋带
- 显示颜色： 帆白/紫蓝/心灵蓝
- 款式： DZ3307-116
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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