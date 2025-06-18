 

Nike Air Max 1 '86 OG G

男子高尔夫球鞋

¥1,099

Nike Air Max 1 '86 OG G 男子高尔夫球鞋，让街头传奇变身挥杆佳选。该鞋款舒适耐穿，助你自信驾驭球场；后跟采用可视设计，令底部的 Max Air 缓震配置清晰可见。 融入简洁线条、醒目配色等 Air Max 1 人气复古细节，结合革新高尔夫技术与经典版型，助你四季自如挥杆。


  • 显示颜色： 白色/橡皮中褐/黑
  • 款式： FN0697-100

Nike Air Max 1 '86 OG G

¥1,099

Nike Air Max 1 '86 OG G 男子高尔夫球鞋，让街头传奇变身挥杆佳选。该鞋款舒适耐穿，助你自信驾驭球场；后跟采用可视设计，令底部的 Max Air 缓震配置清晰可见。 融入简洁线条、醒目配色等 Air Max 1 人气复古细节，结合革新高尔夫技术与经典版型，助你四季自如挥杆。

可视 Max Air 缓震配置

后跟可视设计，令 Max Air 缓震配置在步履间清晰可见。

舒适体验

合成材质鞋面，出众耐穿。

出众抓地，球场佳选

革新抓地底纹，提供可驾驭多种球场环境的出众抓地力。

产品细节

  • 经久耐穿
  • 无钉设计
  • 全掌泡绵中底
  • 显示颜色： 白色/橡皮中褐/黑
  • 款式： FN0697-100

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