Nike Air Max 1 '87 x Stranger Things 怪奇物语系列男子运动鞋忠实再现《怪奇物语》终季 Steve Harrington 所穿的运动鞋，让你轻松拥有荧幕角色同款。后跟及鞋垫饰有灵感来自于颠倒世界的标识，随鞋附有的专属包装和四枚徽章套装，将霍金斯小镇的神秘能量带入你的日常。

显示颜色： 白色/浅灰/黑/队褐红

款式： IM3906-100