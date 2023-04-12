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      Nike Air Max 1 EMB (GS)

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      Nike Air Max 1 EMB (GS) 大童运动童鞋演绎经典复古格调。皮革鞋面绣有 Swoosh 标志，带来传统外观，后跟巧搭金属元素覆面。Nike Air 气垫和柔软泡棉，塑就可靠舒适感受。

      • 显示颜色： 灰桃红/淡象牙白/红古铜/灰桃红
      • 款式： AV2288-200

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