邂逅系列先锋。时尚轮换，自成风格。Nike Air Max 1 Essential 男子运动鞋采用经典设计，缔造缓震舒适脚感。后跟 Air Max 缓震配置结合匠心材料，令此款经典单品自 1987 年诞生至今一直在该系列占据先锋地位。

Air Max 1 起初的确是作为跑步鞋问世，但你无法阻挡创新的脚步。 这款跑步鞋搭载了备受热议的可视 Air 缓震配置，并且广受嘻哈文化喜爱，从布鲁克林中心到伦敦街头都随处可见。 其突破性设计和醒目配色方案至今仍然备受赞誉。

该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

