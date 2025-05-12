 

Nike Air Max 1 Essential

男子运动鞋

¥539¥89940% 折让
灰黑/白色/黑/苍野灰
白色/白金色/黑
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邂逅系列先锋。时尚轮换，自成风格。Nike Air Max 1 Essential 男子运动鞋采用经典设计，缔造缓震舒适脚感。后跟 Air Max 缓震配置结合匠心材料，令此款经典单品自 1987 年诞生至今一直在该系列占据先锋地位。


  • 显示颜色： 灰黑/白色/黑/苍野灰
  • 款式： FZ5808-007

Nike Air Max 1 Essential

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邂逅系列先锋。时尚轮换，自成风格。Nike Air Max 1 Essential 男子运动鞋采用经典设计，缔造缓震舒适脚感。后跟 Air Max 缓震配置结合匠心材料，令此款经典单品自 1987 年诞生至今一直在该系列占据先锋地位。

其他细节

  • 织物、皮革与合成材质组合鞋面，塑就分层外观，经久耐穿
  • 泡绵中底搭载后跟 Air Max 缓震配置，缔造轻盈缓震效果
  • 橡胶外底融入华夫格底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
  • 加垫低帮鞋口设计，缔造柔软舒适穿着体验

产品细节

  • 显示颜色： 灰黑/白色/黑/苍野灰
  • 款式： FZ5808-007

Air Max 1

Air Max 1 起初的确是作为跑步鞋问世，但你无法阻挡创新的脚步。 这款跑步鞋搭载了备受热议的可视 Air 缓震配置，并且广受嘻哈文化喜爱，从布鲁克林中心到伦敦街头都随处可见。 其突破性设计和醒目配色方案至今仍然备受赞誉。

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