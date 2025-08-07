Nike Air Max 1 Premium
男子运动鞋
20% 折让
Nike Air Max 1 运动鞋作为首款搭载 Air Max 技术的鞋款，融合数十年来积累的经验，彰显经典风范，缔造舒适穿着感受。这就上脚 Nike Air Max 1 Premium 男子运动鞋，见证实力。该鞋款添加优质皮革，焕新演绎经典鞋款。
- 显示颜色： 浅骨色/麂皮黄/沙漠卡其/洞穴石色
- 款式： IB6390-001
其他细节
- 织物、优质天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就层次感外观，经久耐穿
- 后跟 Air Max 缓震配置，轻盈缓震
- 橡胶外底融入华夫格底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
