 
Nike Air Max 1 Premium 男子运动鞋 - 浅骨色/麂皮黄/沙漠卡其/洞穴石色

Nike Air Max 1 Premium

男子运动鞋

20% 折让

Nike Air Max 1 运动鞋作为首款搭载 Air Max 技术的鞋款，融合数十年来积累的经验，彰显经典风范，缔造舒适穿着感受。这就上脚 Nike Air Max 1 Premium 男子运动鞋，见证实力。该鞋款添加优质皮革，焕新演绎经典鞋款。


  • 显示颜色： 浅骨色/麂皮黄/沙漠卡其/洞穴石色
  • 款式： IB6390-001

其他细节

  • 织物、优质天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就层次感外观，经久耐穿
  • 后跟 Air Max 缓震配置，轻盈缓震
  • 橡胶外底融入华夫格底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。