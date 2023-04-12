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      Nike Air Max 1 Premium Retro

      复刻男子运动鞋

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      作为 2016 年投票复活鞋款，Nike Air Max 1 Premium Retro 复刻男子运动鞋重塑受人追捧的魅力设计。潮牌 Atmos 设计师 Koji 匠心设计 2006 年“Zoo Pack”系列 Air Max 1 鞋款。 凭借在色彩和图案方面的敏锐眼光，他为这款梦寐以求的经典鞋款注入脱颖而出的非凡魅力。

      • 显示颜色： 深红/灯草红/淡香草黄/蘑菇黄
      • 款式： 908366-600

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