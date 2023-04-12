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      Nike Air Max 1 Premium SC

      女子运动鞋

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      1987 年，Nike Air Max 1 让全球粉丝一睹 Nike Air 缓震系统真容。Nike Air Max 1 Premium SC 女子运动鞋沿用经典版型，匠心融入一抹改良元素：别致设计迷你 Swoosh。

      • 显示颜色： 冰番石榴色/土绯红/山峰白/红古铜
      • 款式： AA0512-800

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