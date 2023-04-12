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      Nike Air Max 180 HI/AMBUSH

      男/女运动鞋

      ¥1,499

      黑/淡灰/浅骨色/黑
      白色/淡灰/浅骨色/白色

      Nike Air Max 180 HI/AMBUSH 男/女运动鞋结合灵感源自日本街头风尚潮牌 AMBUSH® 的经典款式，呈现复古运动鞋外观。结合独特覆面和 1991 年刚一问世便吸引了无数眼球的经典 Max Air 缓震系统。

      • 显示颜色： 黑/淡灰/浅骨色/黑
      • 款式： BV0145-001

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