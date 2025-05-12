Nike Air Max 2013

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Nike Air Max 2013 男子运动鞋携时尚设计闪亮回归，出众有型。 采用网眼布细节和运动风无缝覆面，助你保持清爽感受，塑就焕新造型。 经典 Flywire 飞线设计搭配全掌型 Air Max 缓震配置，缔造出众舒适感和支撑效果。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。