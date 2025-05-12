Air Max 系列经典人气单品强势回归。Nike Air Max 2013 男子运动鞋延续以往的时尚格调和运动风范，采用透气网眼布和无缝覆面，助你保持清爽感受，塑就焕新造型。Flywire 飞线设计搭配 Air Max 缓震配置，缔造出众舒适感和支撑效果。

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