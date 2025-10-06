 
Nike Air Max 2013 男子运动鞋 - 金属灰/金属暗灰/煤黑/金属银

Nike Air Max 2013

男子运动鞋

41% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Max 2013 男子运动鞋携时尚设计闪亮回归，出众有型。采用网眼布细节和无缝覆面，彰显简约利落风范。Flywire 飞线设计结合全掌型 Air Max 缓震配置，铸就支撑力出众的迈步体验。


  • 显示颜色： 金属灰/金属暗灰/煤黑/金属银
  • 款式： HQ3481-099

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，营造出色透气性
  • 泡绵中底柔韧回弹，营造支撑脚感，令你畅动无拘

产品细节

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。