 
Nike Air Max 2013 男子运动鞋 - 金属银/黑/银/金属银

Nike Air Max 2013

男子运动鞋

10% 折让

Nike Air Max 2013 男子运动鞋采用网眼布细节和运动风无缝覆面，助你保持清爽感受。 Flywire 飞线设计搭配经典全掌型 Air Max 缓震配置，缔造出众舒适感和支撑效果。


  • 显示颜色： 金属银/黑/银/金属银
  • 款式： HQ3025-001

其他细节

  • 可视化 Air Max 缓震配置，缔造非凡舒适体验
  • 织物与合成材质组合鞋面，营造出色透气性和经典 Nike 风范
  • 泡绵中底柔韧回弹，营造支撑脚感，令你畅动无拘

产品细节

Air Max

出众视觉效果。 鞋底采用窗口设计。 传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。 Air Max 提供出色的支撑效果，回弹舒适。

