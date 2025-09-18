Nike Air Max 2013
男子运动鞋
10% 折让
Nike Air Max 2013 男子运动鞋采用网眼布细节和运动风无缝覆面，助你保持清爽感受。 Flywire 飞线设计搭配经典全掌型 Air Max 缓震配置，缔造出众舒适感和支撑效果。
- 显示颜色： 金属银/黑/银/金属银
- 款式： HQ3025-001
其他细节
- 可视化 Air Max 缓震配置，缔造非凡舒适体验
- 织物与合成材质组合鞋面，营造出色透气性和经典 Nike 风范
- 泡绵中底柔韧回弹，营造支撑脚感，令你畅动无拘
产品细节
Air Max
出众视觉效果。 鞋底采用窗口设计。 传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。 Air Max 提供出色的支撑效果，回弹舒适。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
