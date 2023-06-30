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      Nike Air Max 2090 SE

      女子运动鞋

      ¥1,099

      白色/浅烟灰/浅骨色/浅骨色
      浅蓝灰/浅骨色/浅烟灰/白色

      Nike Air Max 2090 SE 女子运动鞋以经典 Air Max 90 的设计精髓为灵感，塑就醒目外观，携过往迈向未来。这款运动鞋革新演绎经典设计，足底添加柔软舒适的 Air 缓震配置，并结合焕新结构，为鞋款注入活力。

      • 显示颜色： 白色/浅烟灰/浅骨色/浅骨色
      • 款式： DA9261-100

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