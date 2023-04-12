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      Nike Air Max 2090 SP (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥869

      Nike Air Max 2090 SP (PS) 幼童运动童鞋透气性出众，提升经典设计的格调。该鞋款从元年款 Air Max 90 汲取设计灵感，轻盈且富有弹性，为稚嫩双足塑就舒适脚感。透视设计，预见 Max Air 未来。

      • 显示颜色： 红外线红/暗鼠尾草绿/巴洛克棕/黑
      • 款式： CW7412-600

      尺寸与尺码

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