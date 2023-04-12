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      Nike Air Max 270 Extreme (PS)

      幼童运动童鞋

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      ¥699
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      白色/金属银/白色/白色
      白色/清爽蓝/超蓝/阴影绿

      Nike Air Max 270 Extreme (PS) 幼童运动童鞋采用一脚蹬设计，结合触感柔软、富有弹性且柔韧灵活的面料。后跟搭载 Max Air 缓震配置，赋予稚嫩双足舒适缓震体验。固定带设计，打造稳固的舒适贴合感。轻松穿着，无需系带。

      • 显示颜色： 白色/金属银/白色/白色
      • 款式： CI1107-100

      尺寸与尺码

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