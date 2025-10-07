Nike Air Max 2X
女子运动鞋
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 2X 女子运动鞋后跟结合窗口设计、双重层叠 Air 缓震配置和简约鞋面，为街头造型带来一抹清新感。加垫鞋口和鞋舌提升舒适感，鞋面采用层次感设计，塑就鲜明的经典 DIY 外观。
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： CK2947-100
出众 AIR
其他细节
- 从高性能跑步鞋汲取灵感，后跟双重层叠 Air 缓震配置造就非凡舒适感受；采用精选配色，令人赏心悦目，带来恰到好处的靓丽感
- 鞋面采用合成材质与织物组合设计，缔造出色耐穿性和透气感，出众纹理塑就富有表现力的外观
- 厚实叠层泡绵带来柔软缓震性能，加垫鞋口和鞋舌营造非凡柔软感受
产品细节
- 别致 Swoosh 设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
