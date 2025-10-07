 
Nike Air Max 2X 女子运动鞋 - 白色/白色/黑

Nike Air Max 2X

女子运动鞋

41% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Max 2X 女子运动鞋后跟结合窗口设计、双重层叠 Air 缓震配置和简约鞋面，为街头造型带来一抹清新感。加垫鞋口和鞋舌提升舒适感，鞋面采用层次感设计，塑就鲜明的经典 DIY 外观。


  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： CK2947-100

出众 AIR

其他细节

  • 从高性能跑步鞋汲取灵感，后跟双重层叠 Air 缓震配置造就非凡舒适感受；采用精选配色，令人赏心悦目，带来恰到好处的靓丽感
  • 鞋面采用合成材质与织物组合设计，缔造出色耐穿性和透气感，出众纹理塑就富有表现力的外观
  • 厚实叠层泡绵带来柔软缓震性能，加垫鞋口和鞋舌营造非凡柔软感受

产品细节

  • 别致 Swoosh 设计
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。