 

Nike Air Max 90

大童运动鞋

¥569¥76926% 折让
白色/大学灰/山峰白/赛车蓝
黑/冷灰/亮深红/尘光子色

Nike Air Max 90 大童运动鞋沿袭 90 年代经典外观，同时缔造出众贴合度。鞋头匠心设计搭配后跟可视 Air Max 缓震配置，缔造舒适迈步体验。你会选择哪款配色？


  • 显示颜色： 白色/大学灰/山峰白/赛车蓝
  • 款式： HF6358-105

Nike Air Max 90

¥569¥76926% 折让

Nike Air Max 90 大童运动鞋沿袭 90 年代经典外观，同时缔造出众贴合度。鞋头匠心设计搭配后跟可视 Air Max 缓震配置，缔造舒适迈步体验。你会选择哪款配色？

其他细节

  • 可视 Air Max 缓震配置，缔造经典舒适脚感
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
  • 橡胶外底融入华夫格底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
  • 外底融入弯曲凹槽，铸就自然流畅的迈步体验

产品细节

  • 经典鞋带
  • 系带系统结合不同宽度的鞋眼设计
  • 显示颜色： 白色/大学灰/山峰白/赛车蓝
  • 款式： HF6358-105

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