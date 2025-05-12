Nike Air Max 90
大童运动鞋
¥569¥76926% 折让
Nike Air Max 90 大童运动鞋沿袭 90 年代经典外观，同时缔造出众贴合度。鞋头匠心设计搭配后跟可视 Air Max 缓震配置，缔造舒适迈步体验。你会选择哪款配色？
- 显示颜色： 白色/大学灰/山峰白/赛车蓝
- 款式： HF6358-105
Nike Air Max 90
¥569¥76926% 折让
Nike Air Max 90 大童运动鞋沿袭 90 年代经典外观，同时缔造出众贴合度。鞋头匠心设计搭配后跟可视 Air Max 缓震配置，缔造舒适迈步体验。你会选择哪款配色？
其他细节
- 可视 Air Max 缓震配置，缔造经典舒适脚感
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 橡胶外底融入华夫格底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
- 外底融入弯曲凹槽，铸就自然流畅的迈步体验
产品细节
- 经典鞋带
- 系带系统结合不同宽度的鞋眼设计
- 显示颜色： 白色/大学灰/山峰白/赛车蓝
- 款式： HF6358-105
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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