 
Nike Air Max 90 SP 男子运动鞋 - 红外线红/黑

Nike Air Max 90 SP

男子运动鞋

42% 折让

Nike Air Max 90 SP 男子运动鞋沿袭经典华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 装饰，忠实呈现出元年款运动鞋的设计风范。迷彩元素鞋面和红色细节设计意在向 2013 年发布的 Atmos 致敬， Air Max 缓震配置，为旅程增添舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 红外线红/黑
  • 款式： CW6024-600

Nike Air Max 90 SP

42% 折让

非凡舒适，经典传承

Nike Air Max 90 SP 男子运动鞋沿袭经典华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 装饰，忠实呈现出元年款运动鞋的设计风范。迷彩元素鞋面和红色细节设计意在向 2013 年发布的 Atmos 致敬， Air Max 缓震配置，为旅程增添舒适的穿着感受。

其他细节

  • 后跟 Air Max 缓震配置，缔造出众缓震性能
  • 低帮设计结合加垫鞋口，造型简练利落，带来柔软舒适的穿着感受
  • 橡胶外底融入华夫格底纹，彰显传统风范，兼具出众抓地力与耐穿性
  • 缝线覆面和 TPU 元素带来出众舒适度和耐穿性，造就 90 年代经典造型
  • 鞋头织物设计，缔造出众透气性

产品细节

  • 迷彩元素和红色细节设计，向传统致敬
  • 织物、皮革与合成材质组合鞋面
  • 泡绵中底，缔造出色缓震效果
  • 橡胶外底融入华夫格底纹，带来出众抓地力与耐穿性
  • 显示颜色： 红外线红/黑
  • 款式： CW6024-600

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！因设计方案的调整，该产品上的注册商标“®”标记会有批次差异，与官方宣传图中所呈现的“®”数量可能不完全一致。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。