Nike Air Max 90 SP
男子运动鞋
¥999
Nike Air Max 90 SP 男子运动鞋沿袭经典华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 装饰，忠实呈现出元年款运动鞋的设计风范。迷彩元素鞋面和红色细节设计意在向 2013 年发布的 Atmos 致敬， Air Max 缓震配置，为旅程增添舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 红外线红/黑
- 款式： CW6024-600
非凡舒适，经典传承
其他细节
- 后跟 Air Max 缓震配置，缔造出众缓震性能
- 低帮设计结合加垫鞋口，造型简练利落，带来柔软舒适的穿着感受
- 橡胶外底融入华夫格底纹，彰显传统风范，兼具出众抓地力与耐穿性
- 缝线覆面和 TPU 元素带来出众舒适度和耐穿性，造就 90 年代经典造型
- 鞋头织物设计，缔造出众透气性
产品细节
- 迷彩元素和红色细节设计，向传统致敬
- 织物、皮革与合成材质组合鞋面
- 泡绵中底，缔造出色缓震效果
- 橡胶外底融入华夫格底纹，带来出众抓地力与耐穿性
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
