Nike Air Max 90 SP

¥999

非凡舒适，经典传承

Nike Air Max 90 SP 男子运动鞋沿袭经典华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 装饰，忠实呈现出元年款运动鞋的设计风范。迷彩元素鞋面和红色细节设计意在向 2013 年发布的 Atmos 致敬， Air Max 缓震配置，为旅程增添舒适的穿着感受。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。