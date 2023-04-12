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      Nike Air Max 95 SE

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      Nike Air Max 95 SE 从人体构造汲取灵感设计，带来弹力十足、流畅自如的运动体验。中底对应脊椎，分层渐变拼接代表肌肉，鞋带孔代表肋骨，皮革、合成材质和织物鞋面契合皮肤，匠心演绎经典之作。

      • 显示颜色： 黑/星尘珊瑚红/柔粉/白色
      • 款式： 918413-006

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