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      Nike Air Max 97 Futura

      女子厚底运动鞋

      ¥699
      ¥1,199
      41% 折让

      灰紫/淡象牙白/橡皮黄/海玻璃色
      惊喜可可色/帆白/幻影灰白/土褐
      黑/暗蓝黑/暗灰/煤黑

      Nike Air Max 97 Futura 女子运动鞋舒适非凡，带你迈入未来。该鞋款混糅皮革、织物与合成材质，打造丰富层次感，以匠心巧思焕新演绎以水为灵感的经典设计。搭载 Nike Max Air 缓震配置，缔造流畅舒适的非凡脚感。即刻上脚，舒适非凡，潮范升级。

      • 显示颜色： 灰紫/淡象牙白/橡皮黄/海玻璃色
      • 款式： FB4496-003

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