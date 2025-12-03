Nike Air Max Alpha Trainer 6
男子训练鞋
26% 折让
Nike Air Max Alpha Trainer 6 男子训练鞋既舒适又耐穿，助你轻松应对严苛训练。平坦鞋底，助你自信设立并达成目标。耐穿后跟搭载可视 Air Max 缓震配置，提供出色稳定性，助你全力开练。
- 显示颜色： 山峰白/浅银/海藻绿/海藻绿
- 款式： FQ1833-108
Nike Air Max Alpha Trainer 6
26% 折让
Nike Air Max Alpha Trainer 6 男子训练鞋既舒适又耐穿，助你轻松应对严苛训练。平坦鞋底，助你自信设立并达成目标。耐穿后跟搭载可视 Air Max 缓震配置，提供出色稳定性，助你全力开练。
出众稳定
恰到好处的支撑效果，缔造稳固脚感。精心调整的支撑效果结合匠心排布的缓震配置，铸就稳固迈步体验。后跟 Air Max 缓震配置，铸就出色稳定性。平坦鞋底融入出众橡胶底纹，塑就出色稳定性和抓地力。
出色缓震
泡绵中底搭配后跟 Air Max 缓震配置，为双足缔造出众缓震效果。加垫泡绵鞋口，助力自由转换动作。
柔韧灵活
中底和外底柔韧灵活，助力自如畅动。前足凹槽专为弓箭步设计。
稳固抓地
外底橡胶向上包覆鞋侧，在侧向运动中有助稳固双足。
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/浅银/海藻绿/海藻绿
- 款式： FQ1833-108
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。