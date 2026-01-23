Air Max Bia 幼童运动鞋时尚、透气、回弹出众，集多种优点于一身。专为小宝宝的双足而设计，匠心鞋头，为足部提供充裕活动空间，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣，便于穿脱。鞋面采用透气网眼设计和 Air Max 缓震配置，让小宝贝尽情畅玩。

Air Max Bia 幼童运动鞋时尚、透气、回弹出众，集多种优点于一身。专为小宝宝的双足而设计，匠心鞋头，为足部提供充裕活动空间，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣，便于穿脱。鞋面采用透气网眼设计和 Air Max 缓震配置，让小宝贝尽情畅玩。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。