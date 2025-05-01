Nike Air Max Craze

¥1,249

你无法阻止 Craze， 何必阻挡呢？ Nike Air Max Craze 女子运动鞋于 2001 年首次亮相，混糅新颖设计，彰显醒目出众风范。 采用元年款拉链覆面、包覆式后跟设计和 Air Max 缓震配置，忠实呈现经典外观。 即刻上脚，解锁初次或第 N 次 Craze 体验吧。

其他细节 织物鞋面搭配拉链覆面，稳固贴合

简约后跟固定带设计，仅在所需区域添加衬垫

Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果

产品细节 泡绵中底

橡胶外底

显示颜色： 白色/黑/月亮铜/金属色

款式： FZ2089-100