 
Nike Air Max Dawn 女子运动鞋气垫缓震老爹鞋 - 幻影灰白/浅骨色/大气浅粉/山峰白

Nike Air Max Dawn

女子运动鞋气垫缓震老爹鞋

32% 折让

Nike Air Max Dawn 女子运动鞋气垫缓震老爹鞋根植于 Nike 运动传承，尽显复古魅力。合成材质与织物组合鞋面，与简洁利落的同色调美学设计相得益彰。柔软泡绵结合后跟经典 Air Max 缓震配置，打造出众型格，令你畅享舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 幻影灰白/浅骨色/大气浅粉/山峰白
  • 款式： DM8261-001

Nike Air Max Dawn

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Nike Air Max Dawn 女子运动鞋气垫缓震老爹鞋根植于 Nike 运动传承，尽显复古魅力。合成材质与织物组合鞋面，与简洁利落的同色调美学设计相得益彰。柔软泡绵结合后跟经典 Air Max 缓震配置，打造出众型格，令你畅享舒适穿着体验。

其他细节

  • 设计线条再现经典运动鞋外观，彰显运动美学风范
  • 复古胶囊形状窗口，让 Air 缓震配置清晰可见
  • 柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能
  • 耐穿外底搭配锯齿状底纹，提供强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 幻影灰白/浅骨色/大气浅粉/山峰白
  • 款式： DM8261-001

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

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