Nike Air Max Dawn

¥559 ¥849 34% 折让

Nike Air Max Dawn 女子运动鞋采用匠心设计，演绎运动风范，让你迎接美好的一天。合成材质搭配柔软织物，彰显复古格调；泡绵中底结合 Air Max 缓震配置，塑就柔软迈步体验。光泽感金属色耐克勾标志，增添时尚魅力。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。