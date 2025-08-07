Nike Air Max Dawn
女子运动鞋老爹鞋
34% 折让
Nike Air Max Dawn 女子运动鞋采用匠心设计，演绎运动风范，让你迎接美好的一天。合成材质搭配柔软织物，彰显复古格调；泡绵中底结合 Air Max 缓震配置，塑就柔软迈步体验。光泽感金属色耐克勾标志，增添时尚魅力。
- 显示颜色： 军裤卡其/幻影灰白/白色/金属银
- 款式： FZ4239-300
其他细节
- 合成材质与利落织物组合鞋面，彰显经典运动风范
- 后跟 Air Max 缓震配置搭配复古胶囊形状窗口，缔造轻盈缓震效果
- 橡胶外底融入锯齿状底纹，铸就非凡抓地力，呈现别致美感
产品细节
- 提拉设计
- 后跟夹
- 泡绵中底
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
