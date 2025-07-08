Nike Air Max Dawn

¥639 ¥849 24% 折让

Nike Air Max Dawn 女子运动鞋采用复古设计，尽显运动风范。我们从风靡数十年的经典设计中汲取灵感，为耐克勾勾标志融入刺绣和皮革设计，塑就多层次外观，营造复古风格；中底和后跟饰以时尚设计线条，打造新颖外观。系上鞋带，打造出众型格，迎接美好的一天。

其他细节 设计线条再现经典人气外观

Air Max 缓震配置巧搭复古胶囊形状视窗，结合柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能

外底搭配锯齿状纹路，缔造出色抓地力和耐穿性，彰显别具一格的美学魅力，塑就柔软迈步体验

产品细节 后跟提拉设计

后跟夹提供出色稳定性，缔造经典外观

显示颜色： 白色/苍野灰/帆白/漂白珊瑚红

款式： DQ5016-100