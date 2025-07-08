Nike Air Max Dawn
女子运动鞋
24% 折让
Nike Air Max Dawn 女子运动鞋采用复古设计，尽显运动风范。我们从风靡数十年的经典设计中汲取灵感，为耐克勾勾标志融入刺绣和皮革设计，塑就多层次外观，营造复古风格；中底和后跟饰以时尚设计线条，打造新颖外观。系上鞋带，打造出众型格，迎接美好的一天。
- 显示颜色： 白色/苍野灰/帆白/漂白珊瑚红
- 款式： DQ5016-100
其他细节
- 设计线条再现经典人气外观
- Air Max 缓震配置巧搭复古胶囊形状视窗，结合柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能
- 外底搭配锯齿状纹路，缔造出色抓地力和耐穿性，彰显别具一格的美学魅力，塑就柔软迈步体验
产品细节
- 后跟提拉设计
- 后跟夹提供出色稳定性，缔造经典外观
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
