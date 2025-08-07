Nike Air Max Dawn
女子运动鞋
24% 折让
按重量计算，Nike Air Max Dawn 女子运动鞋采用部分再生材料制成，尽显复古风范。织物材料，将复古跑步风范与新颖细节巧妙糅合。搭载 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。
- 显示颜色： 白色/浅骨色/黑/心灵蓝
- 款式： DC4068-104
Nike Air Max Dawn
24% 折让
复古风范
按重量计算，Nike Air Max Dawn 女子运动鞋采用部分再生材料制成，尽显复古风范。织物材料，将复古跑步风范与新颖细节巧妙糅合。搭载 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。
其他细节
- 设计线条沿袭经典人气外观，呈现出众运动风范
- 鞋底加入 Air Max 缓震技术，巧搭复古药丸形状窗口和柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能
- 外底搭配波浪形底纹，塑就出色抓地力和耐穿性
产品细节
- 后跟提拉设计
- 后跟夹
- 显示颜色： 白色/浅骨色/黑/心灵蓝
- 款式： DC4068-104
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。