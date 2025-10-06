Nike Air Max Dawn

¥469 ¥849 44% 折让

复古风范

按重量计算，Nike Air Max Dawn 女子运动鞋采用部分再生材料制成，尽显复古风范。织物材料，将复古跑步风范与新颖细节巧妙糅合。搭载 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。