Nike Air Max Dawn

¥519 ¥899 42% 折让

Nike Air Max Dawn 女子运动鞋以运动风为基调，融蕴复古风格与时尚细节，彰显新潮型格。粗犷的缝线细节搭配灵感源自酒椰叶纤维的纹理设计，令此款夏日焕新之作散发甜蜜的海滨气息。简约百搭，舒适非凡，任你随心穿搭不出错。

其他细节 运动风鞋面采用柔软织物材料匠心打造，巧糅经典设计与时尚外观

Air Max 缓震配置巧搭复古胶囊形状窗口，结合柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能

外底搭配锯齿状底纹，呈现别致美感，铸就强劲抓地力和柔软迈步体验

产品细节 后跟提拉设计

后跟夹

显示颜色： 帆白/淡象牙白/幻影灰白/复古蓝灰

款式： FN3445-141