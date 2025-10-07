Nike Air Max Dawn
女子运动鞋
42% 折让
Nike Air Max Dawn 女子运动鞋以运动风为基调，融蕴复古风格与时尚细节，彰显新潮型格。粗犷的缝线细节搭配灵感源自酒椰叶纤维的纹理设计，令此款夏日焕新之作散发甜蜜的海滨气息。简约百搭，舒适非凡，任你随心穿搭不出错。
- 显示颜色： 帆白/淡象牙白/幻影灰白/复古蓝灰
- 款式： FN3445-141
其他细节
- 运动风鞋面采用柔软织物材料匠心打造，巧糅经典设计与时尚外观
- Air Max 缓震配置巧搭复古胶囊形状窗口，结合柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能
- 外底搭配锯齿状底纹，呈现别致美感，铸就强劲抓地力和柔软迈步体验
产品细节
- 后跟提拉设计
- 后跟夹
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
