 
Nike Air Max Dawn 男子运动鞋 - 黑/白色/大学红

Nike Air Max Dawn

男子运动鞋

14% 折让

Nike Air Max Dawn 男子运动鞋采用低调配色巧搭醒目细节，为简约外观增添恰到好处的时尚魅力。Air 窗口设计利落简约，缔造备受青睐的缓震支撑效果。


  • 显示颜色： 黑/白色/大学红
  • 款式： DR8618-001

其他细节

  • 简约设计打造利落外观，以新颖方式展现 Air Max 缓震配置的风采
  • Air Max 缓震配置，缔造非凡舒适感受

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
