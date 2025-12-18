 
Nike Air Max Dawn 男子运动鞋 - 白色/清透蓝/黑/红色

24% 折让

Nike Air Max Dawn 男子运动鞋采用耐穿材料，融入匠心设计，彰显运动风范。柔软合成翻毛皮搭配透气织物材料，将复古跑步风范与时尚设计巧妙糅合。柔软泡绵中底紧贴后跟部位，带来出众能量回馈；外底底纹塑就非凡抓地力。搭载 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。


  • 显示颜色： 白色/清透蓝/黑/红色
  • 款式： DM0013-100

复古风范，演绎经典

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，缔造舒适耐穿感
  • 轻盈 Air Max 缓震配置巧搭复古胶囊形状窗口，结合柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能
  • 外底搭配锯齿状底纹，带来出众抓地力和耐穿性，彰显别具一格的美学魅力，塑就柔软迈步体验

产品细节

  • 提拉设计
  • 后跟夹
Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。