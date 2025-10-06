 
Nike Air Max Dawn 男子运动鞋 - 白色/帆白/大学金/孔雀绿

Nike Air Max Dawn

男子运动鞋

30% 折让

Nike Air Max Dawn 男子运动鞋采用清新醒目配色，为复古运动人气鞋款注入活力，尽显运动复古风范。透气织物，将复古跑步风范与前卫细节巧妙糅合；舒适泡绵中底搭配 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。


  • 显示颜色： 白色/帆白/大学金/孔雀绿
  • 款式： DV3489-100

其他细节

  • 设计线条沿袭经典人气外观，呈现出众运动风范
  • 鞋底加入 Air Max 缓震技术，巧搭复古胶囊形状窗口和柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能
  • 外底搭配波浪形底纹，带来出色抓地力和耐穿性

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 后跟夹
Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。