Nike Air Max Dawn
男子运动鞋
¥489¥84942% 折让
穿上 Nike Air Max Dawn 男子运动鞋，迎接美好的一天。该款运动鞋采用织物材料，时尚利落，尽显运动风范；其设计线条沿袭经典人气外观，焕新演绎经典运动风范。
- 显示颜色： 帆白/帆白/卡其/峡谷绿
- 款式： FB7158-131
Nike Air Max Dawn
¥489¥84942% 折让
穿上 Nike Air Max Dawn 男子运动鞋，迎接美好的一天。该款运动鞋采用织物材料，时尚利落，尽显运动风范；其设计线条沿袭经典人气外观，焕新演绎经典运动风范。
其他细节
- 织物鞋面，缔造柔软耐穿设计
- 后跟搭载 Air Max 缓震配置，巧搭复古胶囊形状窗口和柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能
- 橡胶外底搭配锯齿状底纹，塑就出众抓地力和耐穿性，彰显别具一格的美学魅力
- 沿袭经典 Nike 风格，结合缝制覆面，塑就利落外观和运动风范
产品细节
- 后跟提拉设计
- 后跟夹
- 显示颜色： 帆白/帆白/卡其/峡谷绿
- 款式： FB7158-131
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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