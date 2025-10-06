Nike Air Max Dawn

¥489 ¥849 42% 折让

Nike Air Max Dawn 男子运动鞋采用复古设计，尽显运动风范。鞋面结合颇具时代感的材料，塑就经典风范。中底和后跟融入时尚设计线条，营造新颖外观。系上鞋带，打造出众造型，迎接美好的一天。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。