 
Nike Air Max Dawn 男子运动鞋 - 微粒灰/军械深海蓝/浅骨色/暗柠檬绿

Nike Air Max Dawn

男子运动鞋

34% 折让
微粒灰/军械深海蓝/浅骨色/暗柠檬绿
雾灰/黑/橡皮浅褐/山峰白

Nike Air Max Dawn 男子运动鞋采用织物材料，尽显复古风范。匠心鞋面，将复古跑步风范与新颖细节巧妙糅合。搭载 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。


  • 显示颜色： 微粒灰/军械深海蓝/浅骨色/暗柠檬绿
  • 款式： DJ3624-003

Nike Air Max Dawn

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复古风范

Nike Air Max Dawn 男子运动鞋采用织物材料，尽显复古风范。匠心鞋面，将复古跑步风范与新颖细节巧妙糅合。搭载 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。

其他细节

  • 设计线条沿袭经典人气外观，出众版型塑就迷人风采
  • 鞋底加入 Air Max 缓震技术，巧搭复古药丸形状窗口和柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能
  • 外底搭配波浪形底纹，打造出众抓地力和耐穿性

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 后跟夹
  • 显示颜色： 微粒灰/军械深海蓝/浅骨色/暗柠檬绿
  • 款式： DJ3624-003

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

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