Nike Air Max Dn
幼童运动鞋
¥649¥79918% 折让
是时候让小宝贝感受一下 Air Max 技术的魅力了。Nike Air Max Dn 幼童运动鞋搭载 Air Max 缓震配置，缔造富有弹力的脚感；结合未来风设计，塑就非凡舒适的日常穿着体验。弹性鞋带，便于稚嫩双足轻松穿入。
- 显示颜色： 黑/黑/亮深红/黑
- 款式： FN4453-006
Nike Air Max Dn
¥649¥79918% 折让
是时候让小宝贝感受一下 Air Max 技术的魅力了。Nike Air Max Dn 幼童运动鞋搭载 Air Max 缓震配置，缔造富有弹力的脚感；结合未来风设计，塑就非凡舒适的日常穿着体验。弹性鞋带，便于稚嫩双足轻松穿入。
出众运动体验
Air Max 缓震配置，为小宝贝塑就出众回弹的缓震迈步体验。
舒适脚感
织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气；鞋面纹理设计，塑就型格外观。舒适泡绵，带来柔软脚感和出众支撑效果。
活力畅动
非凡舒适脚感结合出众回弹设计，为动作注入满满活力。
产品细节
- 弹性鞋带
- 外底融入橡胶细节
- 哑光细节
- 显示颜色： 黑/黑/亮深红/黑
- 款式： FN4453-006
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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