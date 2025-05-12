 

Nike Air Max Dn

幼童运动鞋

¥649¥79918% 折让

是时候让小宝贝感受一下 Air Max 技术的魅力了。Nike Air Max Dn 幼童运动鞋搭载 Air Max 缓震配置，缔造富有弹力的脚感；结合未来风设计，塑就非凡舒适的日常穿着体验。弹性鞋带，便于稚嫩双足轻松穿入。


  • 显示颜色： 黑/黑/亮深红/黑
  • 款式： FN4453-006

Nike Air Max Dn

¥649¥79918% 折让

是时候让小宝贝感受一下 Air Max 技术的魅力了。Nike Air Max Dn 幼童运动鞋搭载 Air Max 缓震配置，缔造富有弹力的脚感；结合未来风设计，塑就非凡舒适的日常穿着体验。弹性鞋带，便于稚嫩双足轻松穿入。

出众运动体验

Air Max 缓震配置，为小宝贝塑就出众回弹的缓震迈步体验。

舒适脚感

织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气；鞋面纹理设计，塑就型格外观。舒适泡绵，带来柔软脚感和出众支撑效果。

活力畅动

非凡舒适脚感结合出众回弹设计，为动作注入满满活力。

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 外底融入橡胶细节
  • 哑光细节
  • 显示颜色： 黑/黑/亮深红/黑
  • 款式： FN4453-006

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

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更多信息

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