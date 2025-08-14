Nike Air Max Dn
男子运动鞋
21% 折让
Air 技术强势来袭。Nike Air Max Dn 男子运动鞋采用由两组加压气室组成的 Dynamic Air 缓震配置系统，塑就回弹的迈步体验。未来主义设计，缔造舒适穿着感受。即刻上脚，畅享非凡脚感。
- 显示颜色： 白色/白色/金属银/白色
- 款式： DV3337-101
出众运动体验
Dynamic Air 缓震配置系统采用 2 组加压气室。后部气室气压充足，营造稳固感受；前部气室气压较低，缔造柔软脚感。每组气室内的气压水平随迈步动作灵活调整，塑就顺畅过渡体验。
舒适脚感
织物与合成材质组合鞋面，轻盈柔软；鞋面纹理设计，塑就型格外观。舒适泡绵结合缓震系统，缔造非凡柔软脚感和出众支撑效果。
活力畅动
该匠心鞋款采用出众回弹设计，缔造舒适穿着感受，助你活力畅动。即刻上脚，在演唱会现场尽情舞动。
产品细节
- 光泽感细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
