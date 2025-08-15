Nike Air Max Dn

¥799 ¥1,199 33% 折让

Air 技术强势来袭。Nike Air Max Dn 男子运动鞋采用由两组加压气室组成的 Dynamic Air 缓震配置系统，塑就回弹的迈步体验。未来主义设计，缔造舒适穿着感受。即刻上脚，畅享非凡脚感。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。