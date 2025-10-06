Nike Air Max Dn 男子运动鞋采用由两组加压气室组成的 Dynamic Air 缓震配置系统，塑就回弹缓震的迈步体验。 未来主义设计，缔造舒适穿着感受。 即刻上脚，以非凡脚感迈出现实。

该匠心鞋款采用出众回弹设计，缔造舒适穿着感受，助你活力畅动。 即刻上脚，在演唱会现场尽情舞动。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。