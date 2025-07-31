Nike Air Max Dn x LEGO® Collection

¥999

穿上 Nike Air Max Dn x LEGO® Collection 大童运动鞋，走进 Nike x LEGO® 系列的奇妙世界，尽显潮酷风范。 后跟外侧可视窗口上分别印有 Max 与 LEGO® 小人仔，Dynamic Air 缓震配置系统的非凡回弹性能带你步入 “新世界”。 运动鞋巧搭积木元素，让你尽情发挥想象力。

Air 缓震配置，探索无忧 Dynamic Air 缓震配置系统采用两组加压气室，塑就出众缓震效果，助你尽情探索。 后部气室气压充足，营造稳固感受；前部气室气压略低，缔造柔软脚感。 每组气室内的气压水平随迈步动作灵活调整，塑就顺畅过渡体验。 梦幻联名 Air 缓震配置上印有 Air Max 卡通人物 Max 和 LEGO® 小人仔，焕新演绎趣味设计。 灵感源自 LEGO® 螺柱 准备开拼？ 先打好地基！ 鞋面采用网眼设计，饰有从 LEGO® 螺柱醒目外观汲取灵感的纹理图案。 回弹充沛，尽情畅玩 该鞋款采用出众回弹设计，缔造柔软舒适的穿着感受。 系上鞋带，让想象化为带领你实现梦想的翅膀。