Nike Air Max Dn Premium

¥1,049 ¥1,299 19% 折让

Air 技术强势来袭。Nike Air Max Dn Premium 女子运动鞋采用由两组加压气室组成的 Dynamic Air 缓震配置系统，塑就回弹的迈步体验。未来主义设计，缔造舒适穿着感受。此外，该优质鞋款巧搭蛇纹图案，焕新演绎经典之作。即刻上脚，畅享非凡脚感。

出众运动体验 Dynamic Air 缓震配置系统采用两组加压气室。后部气室气压充足，营造稳固感受；前部气室气压较低，缔造柔软脚感。每组气室内的气压水平随迈步动作灵活调整，塑就顺畅过渡体验。 舒适脚感 合成材质与织物组合鞋面，轻盈柔软；鞋面纹理设计，塑就型格外观。舒适泡绵结合缓震系统，缔造非凡柔软脚感和出众支撑效果。 活力畅动 该匠心鞋款采用出众回弹设计，缔造舒适穿着感受，助你活力畅动。 即刻上脚，在演唱会现场尽情舞动。

产品细节 泡绵中底

橡胶外底

显示颜色： 麦芽黄/丝绒棕/大学灰/浅土褐

款式： HF5512-200