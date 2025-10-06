 
Nike Air Max Dn Winterized 男子运动鞋 - 幻影灰白/黑

Nike Air Max Dn Winterized

男子运动鞋

¥1,199
幻影灰白/黑
煤黑/黑/煤黑/白色

Nike Air Max Dn Winterized 男子运动鞋采用由两组加压气室组成的 Dynamic Air 缓震配置系统，塑就回弹缓震的迈步体验。 未来主义设计，缔造舒适穿着感受。 即刻上脚，以非凡脚感迈出现实。


  • 显示颜色： 幻影灰白/黑
  • 款式： HV4528-001

出众运动体验

Dynamic Air 缓震配置系统采用两组加压气室。 后部气室气压充足，营造稳固感受；前部气室气压较低，缔造柔软脚感。每组气室内的气压水平随迈步动作灵活调整，塑就顺畅过渡体验。

舒适脚感

织物与合成材质组合鞋面，轻盈柔软；鞋面纹理设计，塑就型格外观。 舒适泡绵结合缓震系统，缔造非凡柔软脚感和出众支撑效果。

活力畅动

该匠心鞋款采用出众回弹设计，缔造舒适穿着感受，助你活力畅动。 即刻上脚，在演唱会现场尽情舞动。

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
Air Max

出众视觉效果。 鞋底后跟采用窗口设计。 传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。 Air Max 提供出众的支撑效果，回弹舒适。

