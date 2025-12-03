Nike Air Max Dn8

搭载 Air Max 缓震配置，有助减轻滞重感。Nike Air Max Dn8 男子运动鞋采用 Dynamic Air 系统，塑就利落轻盈版型。搭载 8 根融合加压技术的 Air Max 缓震配置，塑就回弹出众的迈步体验，带来非凡出众的运动感受。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。