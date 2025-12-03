 
Nike Air Max Fire 女子运动鞋 - 帆白/淡象牙白/砂岩灰粉

Nike Air Max Fire

女子运动鞋

12% 折让

Nike Air Max Fire 女子运动鞋时尚利落，富有支撑力，是 Air Max 系列的热门鞋款。 合成材质塑就出众耐穿性和结构感，搭配后跟 Air Max 缓震配置，缔造舒适缓震体验。


  • 显示颜色： 帆白/淡象牙白/砂岩灰粉
  • 款式： IO4512-105

其他细节

其他细节

  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 橡胶外底，带来出色耐穿性和抓地力

产品细节

  • 合成材质与织物组合鞋面
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
